Платники Луганщини перерахували до бюджету понад 250 млн грн військового збору

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень–грудень 2020 року надходження військового збору склали 250,2 млн гривень. Це на 31,4 млн грн, або на 14,3 відс. більше надходжень січня - грудня 2019 року.
Нагадаємо: військовий збір запроваджено з серпня 2014 року, його ставка складає 1,5 відс. від об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.
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