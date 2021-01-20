Завершение войны на Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ – Владимир Зеленский на встрече с Анн Линде

20 января 2021, 15:15

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Глава государства поздравил Анн Линде со вступлением в должность действующего председателя ОБСЕ и отметил, что сотрудничество с Организацией является очень важным для Украины и украинцев.

«Мы хотим поблагодарить от Украины всех представителей миссии ОБСЕ за то, что поддерживаете Украину, всегда поддерживаете наш суверенитет и нашу территориальную целостность», – сказал он.

Владимир Зеленский поблагодарил Анн Линде за ее позицию относительно того, что окончание войны на Донбассе действительно является приоритетом, и отдельно отметил, что нужно активно поднимать вопрос возврата временно оккупированного Крыма. Именно с этой целью Украина инициировала создание международной площадки под названием «Крымская платформа».

«Для нас очень важно признавать, что и Крым, и Донбасс – это Украина», – подчеркнул Президент.

Глава государства проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона для достижения мира.

Президент Украины считает, что вопрос завершения войны на Донбассе всегда обсуждается с украинской стороны на высоком представительском уровне, поскольку является сверхважным для Украины. Именно поэтому на встрече, кроме Главы государства, присутствовали: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Швеция Андрей Плахотнюк, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый Президент Украины Леонид Кравчук, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко.

Владимир Зеленский отметил, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «Нормандской четверки» в декабре 2019 года. Однако с другой стороны открыт лишь один КПВВ, остальные же пункты, построенные Украиной с гуманитарной целью, которые должны предоставлять комфортные услуги людям, на оккупированной территории не открывают. Также тормозится процесс взаимного возвращения удерживаемых лиц, блокируется доступ Международного комитета Красного Креста к задержанным и работа миссии ОБСЕ на оккупированной территории, разминирование и процесс разведения войск на новых участках.

В то же время Глава государства отметил, что в части устойчивого прекращения огня на Донбассе есть продвижение вперед, и более шести месяцев действует режим тишины. Хотя иногда он провокационно нарушается со стороны боевиков, но все же благодаря мерам, которые действуют с 27 июля 2020 года, удалось в разы уменьшить количество погибших военных и гражданских.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Владимир Зеленский сообщил действующему председателю об ожиданиях Украины от работы СММ ОБСЕ. Была отмечена необходимость усиления организационной способности миссии, ее технического потенциала и финансового обеспечения.