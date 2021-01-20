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Общественное мнение
Экономика
20 января 2021, 16:48

Кабмин назначил заместителей главы Таможенной службы

Кабинет министров на заседании в среду назначил трех заместителей главы Государственной таможенной службы.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан.

Первым заместителем стал Иван Бережнюк, который много лет руководил Хмельницкой таможней, а до того был директором Государственного научно-исследовательского института таможенного дела.

Должности заместителей достались Сергею Звягинцеву и Руслану Черкасскому.

Звягинцев ранее работал в Государственной службе морского и речного транспорта, в том числе возглавлял ее в феврале-октябре 2020 года.

Черкасский - таможенник с многолетним стажем. В последние годы занимал руководящие должности в Киевской таможне.

Напомним, что главой Государственной таможенной службы с ноября является бывший директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

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