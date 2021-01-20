Кабмин на 20% повысил зарплаты учителям

20 января 2021, 16:52

Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили в пресс-службе КМУ.

«Мы обещали, и соответственно выполняем свое обещание. Подчеркиваю, что правительство выделило в этом году на зарплаты нашим учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами», - отметил глава правительства.

Кроме повышения зарплат учителей, по словам премьер-министра, правительство также заложило средства для повышения выплат медикам на 30% в этом году.

«Также в этом году состоится индексация пенсий, заложены средства для дополнительных выплат пенсионерам старше 75 лет. Увеличиваются выплаты по инвалидности, выплаты на детей, лишенных родительской опеки, выплаты чернобыльцам. И это очень важно, чтобы государство максимально поддерживало уязвимые слои населения и тех, кто в этом действительно нуждается», - подчеркнул Шмыгаль.