Оккупанты передадут Украине 9 человек

20 января 2021, 16:56

Представители оккупационной власти отдельных районов Донбасса передадут Украине в одностороннем порядке 9 человек. Их могут освободить уже сегодня-завтра.

Об этом на брифинге заявила омбудсмен Людмила Денисова.

Она также отметила, что оккупанты передадут "посреднику" людей, которые незаконно удерживаются.

"В СИЗО Луганска доставили трех человек, которых готовят к передаче, в Донецке еще шесть. Их сейчас кормят, моют, предоставляют медицинскую помощь и приводят в опрятный вид. Я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту Луганск - Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен добавила, что не может назвать имена этих людей, пока они не доставлены в Украину.