20 января 2021, 10:36 В Украине 4383 новых случая COVID-19, выздоровлений – втрое больше В Украине по состоянию на 20 января зафиксировано 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. За прошедшие сутки госпитализированы 2011 человек, 212 летальных случаев и 14 501 человек выздоровел. За сутки провели 45 790 тестирований (в том числе методом ПЦР - 26792, методом ИФА - 18998). За все время пандемии в Украине заболели 1172038 человек; выздоровели 900749; летальных случаев - 21258; проведено ПЦР-тестов - 6009914. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях. Твитнуть Загрузка... Загрузка...