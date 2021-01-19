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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
20 января 2021, 10:36

В Украине 4383 новых случая COVID-19, выздоровлений – втрое больше

В Украине по состоянию на 20 января зафиксировано 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализированы 2011 человек, 212 летальных случаев и 14 501 человек выздоровел.

За сутки провели 45 790 тестирований (в том числе методом ПЦР - 26792, методом ИФА - 18998).

За все время пандемии в Украине заболели 1172038 человек; выздоровели 900749; летальных случаев - 21258; проведено ПЦР-тестов - 6009914.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

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