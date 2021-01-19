Укрзализныце перечислили только 28% компенсаций за перевозку льготников

20 января 2021, 11:32

Укрзализныця в 2020 году предоставила услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 285,3 млн грн, но при этом получила лишь 28% компенсаций от местных органов власти, сообщили в пресс-службе компании.

Среди крупнейших должников - местные органы власти: Харьковской области (38,6 млн грн), Киевской области (25,0 млн грн), Львовской области (17,3 млн грн), Одесской области (10,8 млн грн), Днепропетровской области (17,9 млн грн) и Киева (29,5 млн грн).

Лидерами по объему погашения долга являются местные органы власти Херсонской, Луганской, Николаевской, Житомирской и Волынской областей, а антилидером - город Киев, уровень оплаты долгов которого за перевозку льготников равен нулю.

В Укрзализныце отмечают, что в целом такой низкий уровень возмещения перевозчику расходов за предоставленные услуги замедляет развитие пригородных железнодорожных перевозок, ограничивает возможности компании в улучшении сервиса для пассажиров и обновлении подвижного состава.

Укрзализныця призывает местные власти найти возможность как можно быстрее компенсировать убытки за перевозку граждан льготных категорий в пригородном сообщении.

По словам председателя правления АО «Укрзализныця» Владимира Жмака, компания планирует заключать с местными органами исполнительной власти публичные договоры на пригородные пассажирские перевозки.