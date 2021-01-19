"Британский" коронавирус выявили уже в 60 странах мира

20 января 2021, 12:38

Новый "британский" штамм коронавируса уже зафиксировали в 60 странах мира. Это на 10 больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Новый штамм вируса, который получил маркировку VOC-202012/01, был выявлен в шести регионах ВОЗ.

"С 12 январяVOC-202012/01 был обнаружен еще в 10 государствах, территориях и районах. На данный момент из 60 стран, территорий и районов поступили сообщения о завозе случаев или о передаче этой разновидности вируса в местных общинах", - сообщает ВОЗ.

Также в организации заявили, что новый штамм коронавируса из ЮАР обнаружен еще в трех странах. Их общее число достигло 23.