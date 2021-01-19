20 января 2021, 13:02 Похолодание в Украине продолжается Сегодня утром снегопады во Львовской, Закарпатской областях. Также сильный ветер в регионах. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора". Во Львовской, Закарпатской областях выпало до 20 сантиметров снега, в Тернопольской области до 8 см снега. Небольшой снег в Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Черновицкой областях. Температура воздуха на западе -6-9 на остальной территории страны территории от -13 до -5. В Днепропетровской области местами гололедица; в Донецкой области - местами накат. В Волынской, Запорожской, Луганской, Закарпатской местами заснеженная дорога. На перевальных участках дорог в Закарпатской и Львовской области сильный снег, Ивашковский, Орявский перевалы (до 20 см снега), Абранский, Яблунецкий, Торунский, Латирский и Ужоцкий - прирост до 10-15 см. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. Твитнуть Загрузка... Загрузка...