Минздрав: Медики должны быть в штате каждого учебного заведения

21 января 2021, 13:38

В каждом заведении общего среднего образования, независимо от формы собственности, должен быть медицинский работник.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, комментируя принятое правительством постановление «Об утверждении Порядка осуществления медицинского обслуживания учащихся учреждений общего среднего образования».

«Согласно к утвержденному Порядку, медицинское обслуживание может осуществляться медицинскими работниками, входящими в штат таких учебных заведений, а в случае отсутствия в учебном заведении медицинского работника можно заключить договор с любым учреждением здравоохранения о медицинском обслуживании», - отметил он.

По словам Ляшко, медицинское обслуживание именно в учебном заведении предусматривает следующие мероприятия: осуществление контроля за своевременностью прохождения профилактического медицинского осмотра и вакцинации; информирование по вопросам вакцинации, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранение репродуктивного здоровья; противодействие распространению среди учеников привычек, опасных для их физического и психического здоровья.