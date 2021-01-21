В мире зафиксировали более 97,3 миллиона случаев COVID-19

21 января 2021, 14:00

В мире по состоянию на утро 21 января зафиксировано более 97,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более 69,8 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире выявлено 97 309 892 случая COVID-19, в частности 2 083 326 - летальных, выздоровели 69 851 616 человек.

С начала новых суток зафиксировано 28 290 новых случаев, погибли 1 666 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (24 998 975), Индия (10 611 719) и Бразилия (8 639 868).