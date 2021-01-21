В Закарпатской области полиция и НГУ усилили патрулирование: кого будут проверять

В Закарпатской области Нацполиция и Национальная гвардия усилили патрулирование. К патрулированию привлекут даже кинологов.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Будут усилены и пешие патрули.
"Закарпатцы чаще "будут иметь дело" с кинологами, ведь эти специалисты со своими четвероногими воспитанниками дополнительно будут следить за городами и селами. Усилится проверка нетрезвых, подозрительных людей, сомнительных транспортных средств, законопослушные граждане будут чувствовать большую безопасность", - уверяют правоохранители.