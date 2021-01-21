В Донецкой области восстановили более 8 тысяч разрушенных домов

21 января 2021, 15:00

Проект по восстановлению жилья вдоль линии разграничения, пострадавшего в результате боевых действий, будет продолжен в 2021 году.

Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, передает пресс-служба ДонОГА.

Он отметил, что представители власти на местах должны в месячный срок предоставить списки по восстановлению поврежденного жилья в 2021 году.

Директор Департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко проинформировал, что с начала восстановительных работ по настоящее время в Донецкой области восстановлено 8 207 жилых домов всех форм собственности на общую сумму более 246 млн грн.

Вадим Филашкин также напомнил о выплатах денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

«Уже проведены выплаты 2020 года. И вчера мы приняли положительные решения по выплате 16 человекам денежной компенсации за разрушенное жилье. Также среди них было один житель Широкино. В этом году мы должны там помочь всем людям. Средства на этот год у нас есть», – отметил замглавы Донецкой ОГА.