Профессиональный журналист возглавил футбольный клуб на Донетчине

Новым руководителем украинского футбольного клуба «Авангард» из Краматорска, выступающего в Первой лиге Украины, стал Евгений Швец, - сообщает пресс-служба клуба.
Новый глава является уроженцем Краматорска. Он профессиональный журналист, долгое время специализировался именно на футбольной тематике.
"Уверены, что его опыт, навыки и умения помогут "Авангарду" достичь новых высот", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что Швец сменил на посту Андрея Безсоннова.
Напомним, что почетным президентом "Авангарда" является народный депутат, президент Федерации футбола Донецкой области Максим Ефимов.