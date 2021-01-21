21 января 2021, 16:00 Профессиональный журналист возглавил футбольный клуб на Донетчине Новым руководителем украинского футбольного клуба «Авангард» из Краматорска, выступающего в Первой лиге Украины, стал Евгений Швец, - сообщает пресс-служба клуба. Новый глава является уроженцем Краматорска. Он профессиональный журналист, долгое время специализировался именно на футбольной тематике. "Уверены, что его опыт, навыки и умения помогут "Авангарду" достичь новых высот", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что Швец сменил на посту Андрея Безсоннова. Напомним, что почетным президентом "Авангарда" является народный депутат, президент Федерации футбола Донецкой области Максим Ефимов. Твитнуть Загрузка... Загрузка...