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Общественное мнение
Спорт
21 января 2021, 16:00

Профессиональный журналист возглавил футбольный клуб на Донетчине

Новым руководителем украинского футбольного клуба «Авангард» из Краматорска, выступающего в Первой лиге Украины, стал Евгений Швец, - сообщает пресс-служба клуба.

Новый глава является уроженцем Краматорска. Он профессиональный журналист, долгое время специализировался именно на футбольной тематике.

"Уверены, что его опыт, навыки и умения помогут "Авангарду" достичь новых высот", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Швец сменил на посту Андрея Безсоннова.

Напомним, что почетным президентом "Авангарда" является народный депутат, президент Федерации футбола Донецкой области Максим Ефимов.

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