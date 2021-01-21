Полиция задержали северодончанина за распространение наркотиков

21 января 2021, 17:00

Полицейские разоблачили распространителя наркотиков - 16-летнего жителя Северодонецка, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

19 января, в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от патрульных полицейских подразделения «ТОР» о том, что они остановили молодого человека, который вероятно распространяет «закладки» с наркотическими веществами.

Правоохранители установили, что парень уже успел оставить несколько «закладок», при осмотре которых следователи изъяли расфасованное небольшими партиями наркотическое вещество «РVР».

Парень уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Так, в отношении него в декабре 2020 года в суд был направлен обвинительный акт с материалами уголовного производства по ст. 307 УК Украины (распространение наркотиков).

Сейчас следователи Северодонецкого отдела полиции начали в отношении парня досудебное расследование по факту распространения наркотических веществ. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.