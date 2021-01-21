СБУ разоблачила жительницу Луганска – командира НВФ «ЛНР»

21 января 2021, 17:38

Контрразведка СБУ разоблачила жительницу Луганска, которая в 2014 году была командиром незаконного вооруженного формирования «ЛНР» и участвовала в боевых действиях против сил Антитеррористической операции.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что весной 2014 года данная женщина участвовала в захвате здания Управления СБУ в Луганске. Затем она возглавила НВФ в составе так называемого «3-го Станично-Луганского батальона воздушно-десантных войск десантно-штурмовой батальон», которое вело боевые действия против украинских военных в 2014 году.

По данным следствия, в дальнейшем, находясь в составе отделения артиллерийской разведки «армии ЛНР», злоумышленница выбирала огневые позиции для стрельбы, корректировала обстрелы позиций подразделений ВСУ.

Следователи органов безопасности завершили досудебное расследование относительно луганчанки. Обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

В сообщении не называется имя обвиняемой. Но известно, что 6 апреля 2014 года во взятии здания СБУ Луганска участвовали десантники и казаки, которые впоследствии составили основу «3-го Станично-Луганского батальона ВДВ ДШБ». В том числе подразделение «Звезда» под командованием Анны Николаенко (у нее был позывной «Звезда», так и назвала свою группировку).

Согласно открытым источникам, Николаенко родилась в Луганске в семье военного. Училась в школе №17, совмещая занятия в музыкальной школе и секции по каратэ. В период перед «русской весной» работала на производстве стеклопакетов для металлоконструкций.

В январе 2014 года в Луганске пророссийские жители организовали палаточный городок перед зданием облгосадминистрацией. Комендантом этого городка стала Анна Николаенко. На его базе формировались различные бригады, которые в апреле начали захватывать административные здания, в том числе и здания областного СБУ, в котором принимала участие Никоненко.

«После штурма СБУ я стала командиром взвода. Мой взвод вошел в подчинение Сергея Сивака с позывным "Югослав". Это человек с боевым опытом, бывший ВДВшник. Позже этот отряд будет преобразован в "3-й Станично-Луганский батальон ВДВ" который даст присягу народу ЛНР 16 июля 2014 года», – рассказывала она в одном из интервью.

Она принимала активное участие в боевых действиях на стороне «ЛНР» в 2014-2015 годах. Затем была сформирована «народной милиция (армия) ЛНР», в которую она перешла в качестве оператора радиолокационной станции (РЛС). Согласно сообщениям «республиканских» медиа, Никоненко до сих пор живет в Луганске.