ГУ ДФС у Луганській області: Накладено арешт на товарно-матеріальні цінності вартістю понад 600 тис. грн.

21 января 2021, 13:40

Співробітниками податкової міліції Луганської області у межах розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах з використанням бюджетних коштів, на підставі ухвали Старобільського районного суду Луганської області накладено арешт на раніше вилучені товарно-матеріальні цінності вартістю понад 600 тис. грн.

Слідством встановлено, що посадові особи одного з підприємств Луганської області використовуючи бюджетні кошти, запровадили схему ухилення від сплати податків у великих розмірах шляхом використання підконтрольних суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ ДФС у Луганській області.