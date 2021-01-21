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Общественное мнение
Происшествия
21 января 2021, 11:40

В Одессе мужчина убил двух человек и гулял по улице с отрубленной головой

Вчера, 20 января, в Одессе задержали мужчину, который убил двух человек, сообщает пресс-служба областной полиции.

По спецлинии 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, патрульные полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома на улице Небесной Сотни. Вслед за ним они зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.

В Департаменте уголовного розыска Нацполиции сообщили, что задержанный в Одессе мужчина, нес отрезанную голову и был обмотан человеческими внутренними органами. По предварительным данным, он убил отца и еще одного человека, данные которого в настоящее время выясняются.

Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому – отчленил голову.

В социальных сетях сообщают, что обнаженного мужчину увидели местные жители, когда он выходил из подъезда с отрубленной головой.

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