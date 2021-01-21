В Северодонецке семья переселенцев получила молодежный жилищный кредит

21 января 2021, 12:40

На Луганщине выдан первый в 2021 году молодежный жилищный кредит для семьи переселенцев.

Об этом в своем Facebook рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

Комнатный поздравил с почином коллег из Луганского регионального управления Фонда. «Первый в нашей стране в 2021 году молодежный жилищный кредит выдан на днях в этой области. Получила его семья внутренне перемещенных лиц из Северодонецка, где растут двое детей – 5-ти и 8-ми лет», – рассказал он.

По словам Комнатного, в Луганском региональном управлении «Держмолодьжитла» с молодой семьей заключен договор долгосрочного льготного кредитования на приобретение 3-комнатной квартиры за счет собственных средств (уставного капитала) учреждения.

Напомним, в госбюджете на 2021 год не предусмотрено финансирование основных жилищных программ для переселенцев – «Доступное жилье», «Ипотека под 3%», а также «Собственный дом»