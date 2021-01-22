Оккупанты продолжают блокировать пять КПВВ на Донбассе

22 января 2021, 15:00

Оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». В КПВВ «Новотроицкое» пропуск возобновляют два раза в неделю, в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по дорожному коридору.

За неделю пограничники оформили в КПВВ «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины 2 033 человек, на контролируемую территорию - 2 161 человека.

Через КПВВ «Новотроицкое» 119 граждан и 19 транспортных средств проехали в сторону временно оккупированного Донецка, в то же время 92 гражданина и 23 транспортных средства пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

Во время проведения мер контроля пограничники обнаружили двух граждан, пересекавших линию разграничения по документам с признаками частичной подделки. Для принятия соответствующего правового решения в Нацполицию направлены сообщения о выявлении признаков уголовного правонарушения.

Кроме того, российские оккупанты не допустили на временно оккупированную территорию Украины 8 граждан.

Находиться в КПВВ можно с одетой защитной маской (респиратором), соблюдая социальную дистанцию с учетом нанесенной разметки. Во время проверки граждан, которые следуют с временно оккупированной территории Украины, проводится температурный скрининг. Для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мер обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дома» или обсервации. Иностранцам для пересечения линии разграничения необходимо иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией.