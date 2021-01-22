В Луганской области умерли еще 7 пациентов с COVID-19

22 января 2021, 15:47

В Луганской области за сутки медики подтвердили 67 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще семеро больных. Как сообщили в Луганской областной госадминистрации, наибольшее количество новых случаев вируса обнаружили в Северодонецке – 30. В Лисичанске 13 новых пациентов и единичные случаи зафиксированы в районах области.

За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 373 человек:

Выздоровели – 10 592

Лечатся – 2405 (341 – стационарно, 2064 – амбулаторно)

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 376 человек