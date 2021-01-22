В ОРЛО рассказали, кто будет в переговорной группе ТКГ

22 января 2021, 16:40

В «Л-ДНР» раскрыли информацию о «представителях общественности», которых привлекли со своей стороны к работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Так, в «ДНР» заявили, что бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Украины Владислав Теличко и блогер Майя Пирогова «выступают представителями общественности ДНР в Минской подгруппе по политическим вопросам».

Как уверяет «пресс-секретарь ДНР на Минских переговорах» Владислав Московский, «общественные эксперты от ДНР» «имеют большой жизненный и профессиональный опыт, они по праву могут называться представителями Донбасса, поскольку не покинули свою Родину в ее крайне непростые и страшные времена».

В «ЛНР» заявили, что от «республики» экспертами выступают: кандидат исторических наук, доцент, директор «научно-учебного центра по изучению мировых интеграционных процессов и глобальных конфликтов», член «совета ассоциации молодых ученых ЛНР» Оксана Дибас и журналист «государственной телевизионной и радиовещательной компании ЛНР» Юрий Барбашов.