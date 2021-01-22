В ОРДО 14-летний подросток до смерти избил 17-летнюю подругу

22 января 2021, 17:02

В оккупированном Торезе 14-летний подросток избил до смерти свою 17-летнюю девушку, - говорится в сообщении так называемого "МВД ДНР".

В нем говорится, что местная жительница, 1967 года рождения, сообщила об обнаружении трупа несовершеннолетней племянницы с признаками насильственной смерти. Девушка на протяжении недели не отвечала на телефонные звонки, и женщина решила ее навестить.

По результатам судебно-медицинского исследования было установлено, что смерть потерпевшей наступила вследствие многочисленных травм.

Злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался 14-летний парень погибшей. Подросток состоял на диспансерном учете у психиатра и часто проявлял агрессию по отношению к девушке.

"Накануне происшествия между возлюбленными произошла ссора, в ходе которой разъяренный злоумышленник нанес девушке многочисленные удары. Злоумышленник избивал жертву до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. После совершения убийства фигурант похитил мобильный телефон потерпевшей и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

Фигурант задержан, по "законодательству ДНР" ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.