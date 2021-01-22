22 января 2021, 18:00

Главы Луганской и Львовской обладминистраций Сергей Гайдай и Максим Козицкий поздравили друг друга с Днем Соборности Украины, передает пресс-служба Луганской ОГА.

Они обсудили необходимость продолжения программы "Изменим страну вместе" - культурный обмен, в котором участвуют дети, педагоги, журналисты, работники учреждений культуры обеих областей.

"Нашими областями основана действенная форма сшивания страны в одну дружную семью. Я буду очень рад, когда мы возобновим нашу программу после снятия карантина. Этот проект является действенным, поскольку позволяет консолидировать украинцев из разных уголков нашей страны и построить крепкую дружбу", - сказал Сергей Гайдай.

В свою очередь, Максим Козицкий отметил, что хорошей новостью для него стал анонс амбициозного строительства новой автодороги М-30 "Стрый-Изварино" длиной 1392 км.