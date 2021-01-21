Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців майже 437 млн грн єдиного податку

22 января 2021, 09:47

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня- грудня 2020 року від спрощенців Луганщини до місцевих бюджетів надійшло 436,7 млн гривень.

У відомстві зазначили, що основна частина надходжень єдиного податку, а це 222,4 млн грн сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи перерахували до місцевої скарбниці 32,7 млн грн, сільськогосподарські товаровиробники -181,6 млн гривень.

У порівнянні з показниками 2019 року надходження єдиного податку збільшились на 34,4 млн грн або на 8,5 відсотка.

Нагадаємо, всього за 2020 рік до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 3 млрд 737,4 млн гривень.

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