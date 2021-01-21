В Кабинете Министров Украины прошло очередное заседание Правительства, во время которого рассматривался ряд вопросов, в частности, снижение тарифов на коммунальные услуги для населения, повышение зарплат работникам бюджетных учреждений.
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22 января 2021, 09:50
Правительство урегулирует вопросы тарифов
В Кабинете Министров Украины прошло очередное заседание Правительства, во время которого рассматривался ряд вопросов, в частности, снижение тарифов на коммунальные услуги для населения, повышение зарплат работникам бюджетных учреждений.
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