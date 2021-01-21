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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
22 января 2021, 09:50

Правительство урегулирует вопросы тарифов

В Кабинете Министров Украины прошло очередное заседание Правительства, во время которого рассматривался ряд вопросов, в частности, снижение тарифов на коммунальные услуги для населения, повышение зарплат работникам бюджетных учреждений.

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