22 января 2021, 10:29 Когда в Украину вернутся холода В Украину пришло потепление, однако уже к концу месяца вновь будет наблюдаться понижение температуры. Об этом заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают «Факты». По словам синоптика, ослабление морозов будет наблюдаться 21 и 22 января. «По ночам ожидается 2−7 градусов мороза, днем термометры покажут 0−5 градусов тепла. 23 и 24 января по ночам ожидается небольшой минус, днем 2−8 градусов тепла. С 24 по 26 января возможны дожди с мокрым снегом», - рассказала синоптик. Однако, по ее словам, уже в конце месяца будет наблюдаться снижение температуры до -7°. Твитнуть Загрузка... Загрузка...