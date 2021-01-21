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Общественное мнение
Общество
22 января 2021, 10:29

Когда в Украину вернутся холода

В Украину пришло потепление, однако уже к концу месяца вновь будет наблюдаться понижение температуры.

Об этом заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают «Факты».

По словам синоптика, ослабление морозов будет наблюдаться 21 и 22 января.

«По ночам ожидается 2−7 градусов мороза, днем термометры покажут 0−5 градусов тепла. 23 и 24 января по ночам ожидается небольшой минус, днем 2−8 градусов тепла. С 24 по 26 января возможны дожди с мокрым снегом», - рассказала синоптик.

Однако, по ее словам, уже в конце месяца будет наблюдаться снижение температуры до -7°.

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