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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
22 января 2021, 11:22

В Украине заболеваемость COVID превышает норму в пять раз

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 204,3 на 100 тысяч населения. Это в пять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Запорожской (367,3), Николаевской (353,4) и Черкасской (300,1) областях.

Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (81,9), Херсонской (125,3) и Винницкой (135,6) областях.

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для коронавируса. По состоянию на 21 января в стране заняты 28,5% коек. В Киеве заполнены 31,2% больничных мест. Всего в стране введено уже 66 302 коек.

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