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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
22 января 2021, 13:06

Завтра в Украине – день траура

Суббота, 23 января, в Украине будет объявлена днем траура на общегосударственном уровне в связи с гибелью 15 человек в результате пожара в доме престарелых в городе Харькове.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Харьковскую область.

Зеленский отметил, что подпишет соответствующий указ. «Еще раз выражаю свои соболезнования всем родным и близким погибших, всем харьковчанам. Я подпишу указ, и завтра будет день траура на государственном уровне», - сказал он.

Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.

Заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.

В рамках уголовного производства задержаны 4 человека: владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.

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