Украина может получить еще одну вакцину от коронавируса

25 января 2021, 16:38

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже в феврале 2021 года Украина может получить новую вакцину от коронавируса, а вскоре должны подписать еще один контракт.

Впрочем, от какого именно поставщика Степанов не сказал, сообщает 24 канал.

Рассказать все детали он обещает после того, как подпишут договор.

«Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор и тогда сможем об этом рассказать», – сказал Степанов.

Сейчас известно, что Украина рассчитывает на 700 тысяч доз вакцин от компании Sinovac и еще 210 тысяч Pfizer. Их будут поставлять в рамках механизма COVAX.

Кроме этого, недавно в парламенте Украины зарегистрировали законопроект, который позволит использование 5 вакцин против коронавируса. В перечень попали следующие препараты от Pfizer и BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.