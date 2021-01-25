Cторонники Навального анонсировали новые митинги

25 января 2021, 17:07

В Российской Федерации анонсировали новые акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Они запланированы на воскресенье, 31 января.

Об этом заявил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков в Twitter.

"31 января, 12:00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость. Все подробности сегодня позже", - написал он.

По его словам, протесты в поддержку Навального состояться 31 января потому что 2 февраля состоится судебное заседание по делу Навального.

"Почему в воскресенье, 31 января? Потому что 2 февраля у Алексея суд. Ближе к суду - мощнее прозвучит наше требование. А в Москве, конечно, и 2 февраля в суд надо приходить", - написал Волков.

Напомним, 23 января во многих городах России прошли масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Позже суд отправил его под стражу на 30 суток.

В центре Москвы произошли стычки участников акций протеста в поддержку Алексея Навального и полиции.

При этом на субботних протестах в России задержали более 3,7 тысячи участников. Больше всего задержанных зафиксировали в Москве.