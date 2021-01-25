Шкарлет рассказал, как работают школы

25 января 2021, 18:00

Большинство заведений общего среднего образования уже начали обучение в очной форме (с частичным использованием смешанной и дистанционной форм).

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

«За парты вернулись ученики (почти 100% школ - очный формат) Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областей и г. Киев», - сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Также от 99% до 91% школ вернулись к очному формату обучения в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

От 70% до 58% школ работают очно в Черновицкой, Запорожской, Кировоградской областях.

Так, по данным МОН, на Полтавщине преимущественно смешанная и дистанционная формы обучения. В Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной форме. В Винницкой области 1-4 и 9-11 классы учатся очно, 5-8 классы - по смешанной форме. В Ривненской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично - дистанционная формы обучения.

В МОН напомнили, что запрещено посещать учебные заведения в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала.