В Украине зафиксировано 2516 новых случаев COVID-19

25 января 2021, 09:41

В Украине по состоянию на 25 января зафиксировано 2516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1166 человек, летальных исходов – 63, выздоровели 5783 человека, осуществлено тестирований за сутки - 13 962 (в том числе методом ПЦР - 10573, методом ИФА - 3389).

За все время пандемии в Украине заболели 1194328 человек, выздоровели - 953 297, летальных исходов - 21 924, проведено 6108668 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 146 случаев;

Винницкая область - 67 случаев;

Волынская область - 66 случаев;

Днепропетровская область - 136 случаев;

Донецкая область - 126 случаев;

Житомирская область - 122 случая;

Закарпатская область - 59 случаев;

Запорожская область - 241 случай;

Ивано-Франковская область - 238 случаев;

Киевская область - 102 случая;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 41 случай;

Львовская область - 138 случаев;

Николаевская область - 123 случая;

Одесская область - 166 случаев;

Полтавская область - 84 случая;

Ривненская область - 49 случаев;

Сумская область - 101 случай;

Тернопольская область - 95 случаев;

Харьковская область - 51 случай;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черкасская область - 68 случаев;

Черновицкая область - 160 случаев;

Черниговская область - 42 случая.