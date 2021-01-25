В Национальной Службе Здоровье Украины рассказали, как в 2021 году будет оказываться медицинская помощь пациентам с острым инфарктом миокарда. Подробнее смотрите далее в материале наших киевских корреспондентов
|
25 января 2021, 16:58
НСЗУ о медицинской помощи пациентам с острым инфарктом миокарда
В Национальной Службе Здоровье Украины рассказали, как в 2021 году будет оказываться медицинская помощь пациентам с острым инфарктом миокарда. Подробнее смотрите далее в материале наших киевских корреспондентов
|