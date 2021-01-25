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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество / Региональные
25 января 2021, 16:58

НСЗУ о медицинской помощи пациентам с острым инфарктом миокарда

В Национальной Службе Здоровье Украины рассказали, как в 2021 году будет оказываться медицинская помощь пациентам с острым инфарктом миокарда. Подробнее смотрите далее в материале наших киевских корреспондентов

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