Омбудсмен: Украинский станет обязательным языком ВНО с 2025 года

25 января 2021, 11:47

Языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что с 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Кременя, сейчас язык при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать и ВНО страдает от различных атак.

«С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО не дает вроде объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений. Но ВНО как обязательное для сдачи — один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы», — сказал он.

Кремень добавил, что украинский должен быть обязательным для ВНО.

«И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку. Потому что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными», — сказал он.

С 16 января в Украине вступила в силу ст. 30 Закона о государственном языке, и сфера обслуживаний должна была полностью перейти на украинский язык