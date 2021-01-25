В Москве возбудили уголовные дела по четырем статьям по итогам субботних акций

25 января 2021, 12:13

Правоохранители Москвы возбудили шесть уголовных дел по четырем статьям из-за акций протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального в субботу, 23 января. Одно из уголовных дел открыто из-за нарушений карантина.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"По факту этих событий возбуждены уголовные дела по статьям 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), 213 УК РФ (хулиганство), 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также три уголовных дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщили в силовом ведомстве.

Напомним, 23 января во многих городах России прошли акции протеста в поддержку Навального.