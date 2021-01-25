В Украине за сутки – 2779 случаев COVID-19 и более 12 тысяч выздоровлений

26 января 2021, 09:10

В Украине по состоянию на 26 января зафиксировано 2779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализирован 891 человек; летальных случаев – 133, 12538 человек выздоровели. Проведено за сутки – 32 030 (в том числе методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15441) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели 1197107 человек; выздоровели - 965835 человек; летальных случаев – 22057; проведено ПЦР-тестов - 6125257.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.