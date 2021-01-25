Что будет с детьми, которые заканчивают 9 класс? Будут ли у них возможность получить полное среднее образование? Как изменятся условия обучения старшеклассников в важнейшие годы подготовки к вступлению в ВУЗы?
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26 января 2021, 17:12
Как изменятся условия обучения старшеклассников: подробности
Что будет с детьми, которые заканчивают 9 класс? Будут ли у них возможность получить полное среднее образование? Как изменятся условия обучения старшеклассников в важнейшие годы подготовки к вступлению в ВУЗы?
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