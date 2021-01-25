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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
26 января 2021, 17:12

Как изменятся условия обучения старшеклассников: подробности

Что будет с детьми, которые заканчивают 9 класс? Будут ли у них возможность получить полное среднее образование? Как изменятся условия обучения старшеклассников в важнейшие годы подготовки к вступлению в ВУЗы?

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