Платники податків Луганщини поповнюють бюджет екологічним податком

26 января 2021, 10:38

За січень – грудень 2020 року платники податків Луганської області перерахували до зведеного бюджету 46,3 млн грн екологічного податку. До спеціального фонду місцевих бюджетів було зараховано 31,7 млн грн, до державного бюджету - 14,6 млн гривень.

У відомстві зазначили, що впродовж 2020 року на обліку в територіальних органах податкової служби регіону перебуває понад 1,4 тис. юридичних та фізичних осіб платників екологічного податку. Вони здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними або пересувними джерелами забруднення, скидають забруднюючі речовини безпосередньо у водні об’єкти, розміщують відходи тощо.

Додамо, екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.