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Общественное мнение
Общество
26 января 2021, 12:22

В Киеве – 375 новых случаев COVID-19

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 375 больных коронавирусом. Умерли 9 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Еще 375 больных коронавирус обнаружили в столице за прошедшие сутки. Девять человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 2292 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 126 693», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 1639 человек. Всего коронавирус преодолели 60 152 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 68, в Дарницком - 62, в Святошинском районе - 52 случая», - отметил мэр Киева.

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