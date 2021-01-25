Шмыгаль рассказал о пяти этапах COVID-вакцинации

26 января 2021, 13:00

В Украине вакцинацию от коронавируса сделают 367 тысячам человек на первом этапе, среди них будут медики, военнослужащие операции Объединенных сил и жители домов престарелых.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде, передает Укринформ.

«Правительство имеет четкий план по проведению вакцинации, законтрактовав необходимое количество вакцин... Дорожная карта вакцинации включает пять этапов. Первый этап - вакцинация людей с критическим риском инфицирования, это медработники и персонал, которые оказывают помощь больным коронавирусом, это люди в домах престарелых, военнослужащие операции Объединенных сил, находящиеся на передовой. В рамках первого этапа планируется вакцинировать 367 тысяч человек», - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что на втором этапе будут вакцинировать людей с очень высоким риском инфицирования - соцработников, людей старше 80 лет, остальных медицинских работников. В рамках второго этапа планируется вакцинировать 2 млн 540 тыс человек.

«Третий этап - вакцинация людей с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства - ГСЧС, СБУ, милиция, учителя, другие категории. Планируется охватить 7,2 млн человек», - сообщил Шмыгаль.

По его словам, на четвертом этапе будут вакцинировать людей с повышенным уровнем инфицирования - люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями, другие категории населения. На пятом этапе вакцинировать будут осттальных людей, которые не входят в число приоритетных групп.

Он отметил, что общей целью плана вакцинации охват не менее 50% населения до конца 2022 года.

Также Шмыгаль подчеркнул, что Украина будет обеспечена необходимым количеством безопасных вакцин, и это произойдет в запланированные сроки.