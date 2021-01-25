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Общественное мнение
Политика / Региональные
26 января 2021, 14:08

Данилов - секретарю Совбеза России: Украина не нуждается в советах о языке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил своему российскому коллеге Николаю Патрушеву на его заявление об украинском языке. Украина не нуждается в советах России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Данилов заявил, что Россия после оккупации Крыма и части Донбасса является страной-агрессором для Украины.

"Украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся", - заявил он.

Что Патрушев заявил об украинском языке

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что принятие Украиной закона о государственном языке является продолжением якобы русофобских действий местных политиков, управляемых из США.

Он считает, что власть, принимая закон о государственном языке, якобы противопоставляет себя "основному населению" Украины.

"Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства", - заявил он.

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