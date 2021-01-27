27 января 2021, 13:50 Украина вводит санкции против российских авиакомпаний за полеты в Крым Кабинет министров Украины согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым. Теперь на них распространяется запрет на полеты над территорией Украины и транзит ресурсов. Соответствующее решение принято на заседании украинского правительства. В частности, Кабинет министров предлагает ввести санкции против следующих авиакомпаний: "КрасАвиа" "Комиавиатранс" "Авиакомпания "Азимут" "Авиакомпания "ИРАЭРО" "Авиасервис" "Тулпар Эйр" "Аэролимузин" "Победа" "Симаргл" Санкции против этих юридических лиц будут введены на три года. Кроме того, Киев попросит международное сообщество также ввести санкции. Соответствующие ноты направят США, странам Евросоюза и так далее. Твитнуть Загрузка... Загрузка...