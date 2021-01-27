В Украине насчитывается 15 тысяч женщин-ветеранов боевых действий на Донбассе

27 января 2021, 16:00

Около 15 тысяч женщин в Украине являются ветеранами боевых действий на Донбассе. Об этом стало известно в ходе онлайн-брифинга «Рабочее пространство без дискриминации» в Краматорске 27 января, - сообщает «ОстроВ».

«На сегодня в Украине есть более 460 тысяч ветеранов боевых действий, около 15 тысяч из них являются девушками или женщинами. Один из основных аспектов реинтеграции военнослужащих в гражданскую жизнь – трудоустройство, и женщинам-ветеранам в этом плане очень сложно», - отметила нацконсультант ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в Украине Андриана Арехта.

По ее словам, женщины-военнослужащие сталкиваются с множеством преград при поиске работы, не получают продвижения по карьерной лестнице из-за гендерной роли или семейного статуса.

«Помимо гендерной дискриминации на рынке труда женщины-ветераны сталкиваются с дискриминацией их опыта участия в войне. На Востоке страны служит очень много женщин, которые подписали контракт и присоединились к Вооруженным силам Украины или Нацгвардии», - дополнила Андриана Арехта.

Она напомнила, что Министерство по делам ветеранов на государственном уровне инициирует введение Института ветеранского омбудсмена – органа по защите прав ветеранов обоих полов, в том числе при трудоустройстве.

Кроме того, представительство женского ветеранского движения вскоре может появиться на Донбассе. Оно будет реализовывать проекты по реинтеграции, поиску работы в пандемию и получению психологической помощи для женщин-ветеранов.