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Общественное мнение
Криминал / Региональные
27 января 2021, 16:34

«Первого замминистра МВД ЛНР» объявили в розыск

Раскрытому контрразведкой Службы безопасности Украины «первому заместителю министра МВД ЛНР» заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, фигурант обеспечивает организационное содействие деятельности незаконных вооруженных формирований на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Также он причастен к противоправной деятельности, направленной на изменение границ территории и государственной границы Украины», – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства следователи органов безопасности заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины, он объявлен в розыск.

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