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Общественное мнение
Власть
27 января 2021, 17:38

Кабмин предложил установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта

Кабинет Министров утвердил законопроект, которым предлагается с 2022 установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект, имеющий целью совершенствование пенсионного законодательства и соответственно рост пенсионного обеспечения граждан. Этот вопрос больше не должно быть элементом политических манипуляций. Мы предлагаем сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация», – отметил он.

Также, по словам премьера, законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались.

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