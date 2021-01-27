Нафтогаз установил цену на газ в феврале ниже рекомендуемой Кабмином

27 января 2021, 11:56

ГК «Нафтогаз Украины» установила для своих клиентов цену на природный газ в феврале 2021 года на уровне 6,86 гривни за кубометр с учетом НДС, без стоимости распределения (доставки), сообщает пресс-служба компании.

«Мы ценим каждого клиента, кто присоединился к нашей компании, выбрав стабильность цены. На сегодня мы обслуживаем уже 9% потребителей в Украине – 1,1 млн домохозяйств (с учетом клиентов ППН). Поэтому мы продолжаем находить возможности, чтобы предлагать клиентам лучшие цены на газ», – говорится в сообщении.

Так, в феврале в рамках тарифного плана «Месячный» цена голубого топлива - 6,86 грн/куб.м с НДС. В Нафтогазе подчеркнули, что она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки. «Наша цель как ценового лидера на рынке - предлагать лучшие условия потребителям и увеличивать количество наших клиентов. Мы - за честные правила игры, поэтому важно подчеркнуть, что наша компания закупает газ на условиях, которые доступны всем другим поставщикам», – подчеркнули в компании.

Кроме того, для клиентов, которые оформили тарифный план «Годовой» в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

Также газоснабжающая компания Нафтогаз как поставщик «последней надежды» (ППН) готова поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по регулируемой цене. Цена газа для клиентов ППН - 6.99 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). «Перебоев с газоснабжением не будет», – подытожили в Нафтогазе.