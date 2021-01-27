Украина получила 1,2 миллиона ПЦР-тестов от ЮНИСЕФ

27 января 2021, 12:24

Украина получила от ЮНИСЕФ 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге в Киеве, - передает "ОстроВ".

"Мы уже получили от ЮНИСЕФ 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики COVID-19, они все производства Великобритании. Сейчас они находятся на "Укрвакцине", и мы будем дальше распределять их между нашими лабораторными центрами", - сообщил он.

По его словам, ПЦР-тесты были закуплены за кредитные средства от Всемирного банка.

Министр напомнил, что лабораторные центры МОЗ могут делать до 75 тысяч ПЦР-тестов в сутки.