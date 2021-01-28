28 января 2021, 13:09 В Полтавской области перевернулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие В Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области. Инцидент произошел в четверг, 28 января, около 9 утра на автодороге Сумы-Пирятин вблизи села Галяво Лубенского района. "Водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter", 1991 года рождения, двигаясь по маршруту "Сумы-Киев", выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. На момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 13 пассажиров, из которых две женщины получили травмы", - сообщили в полиции. Решается вопрос о возбуждении дела по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Твитнуть Загрузка... Загрузка...