28 января 2021, 13:31

Почти 1800 жителей Луганщины примут участие в пробном внешнем независимом оценивании. Все они не только зарегистрировались для прохождения тестирования, но и вовремя, до 23 января, оплатили соответствующую услугу. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как отметили в пресс-службе, лица, средства от которых поступают в региональный центр оценивания качества образования после 27 января, не подлежит регистрации, а деньги возвращают на основании отсканированной копии заявления о возврате уплаченных средств.

В целом по стране завершил процесс регистрации в пробном внешнем независимом оценивании (осуществили оплату услуг по проведению пробного ВНО) 139 071 человек. Среди них на Луганщине – 1 762 человека.

Пробное ВНО пройдет 10 апреля. Каждый зарегистрированный сможет пройти тест по одному учебному предмету, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома, внести в течение 10-14 апреля свои ответы в специальный сервис, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО.

В пресс-службе подчеркнули, что прохождение пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты не будут зачислены как оценки государственной итоговой аттестации и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования.